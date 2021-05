Hai sempre desiderato un paio di wearable? Le Honor Choice sono in promozione su Amazon ad appena 27,96€. Il ribasso del 15% corrisponde a un sconto effettivo di 4,94€ che rende l’acquisto più vantaggioso.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Honor Choice: le true wireless che stavi cercando

Il design semplice e lineare rende le Honor Choice delle wearable eleganti e fini. Con un’estetica che ricorda il prodotto di punta di Apple, queste cuffie vantano un ottimo rapporto qualità prezzo.

Disponibili nella colorazione bianca, le true wireless sono di tipologia In Ear, ma sono sprovviste di punte auricolari in silicone. L’ergonomia non è pregiudicata, così come non lo è la stabilità e il comfort nell’utilizzo.

Gli altoparlanti integrati si distinguono poiché capaci di fornire un suono equilibrato e di qualità. La riproduzione non manca di bassi corposi e toni alti chiari per il massimo che si può desiderare.

La cancellazione del rumore è un plus da non sottovalutare e che amplifica l’ascolto. Questa ultima caratteristica torna utile anche in fase di chiamata.

Al fine di offrire il massimo anche durante le telefonate, le cuffie sono dotate di quattro microfoni che recepiscono la voce in modo chiaro e cristallino.

Tra le altre features spiccano i comandi tattili con cui gestire la riproduzione medianti semplici tap:

un doppio tap mette pausa o play la riproduzione, accetta o termina o interrompe le chiamate;

una pressione di 2 secondi su una wearable rifiuta una chiamata;

doppio tap sulla cuffia di destra manda avanti la traccia;

doppio tap sulla cuffia di sinistra torna indietro di una traccia.

Degna di nota è anche la batteria che assicura 24 ore di riproduzione. Il case di ricarica, infatti, offre in totale 18 ore aggiuntive con cui ricaricare le cuffie all’occorrenza.

I dispositivi, infine, sono impermeabili e certificati IP54: resistono a schizzi, acqua e alla polvere.

Puoi acquistare le Honor Choice su Amazon a soli 27,96€. Acquistale oggi e ricevile in circa una settimana. Le spedizioni sono gratuite per i membri Prime e per chi effettua il primo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

