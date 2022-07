HONOR BAND 6, smartband PAZZESCA a prezzo RIDICOLO (-46% su Amazon)

Inutile girarci attorno: la smartband HONOR Band 6 in offerta su Amazon con il 46% di sconto è un’occasione che non puoi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di un fitness tracker bello, completo, versatile ed economico.

Ad appena 42€, infatti, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sportivo (grazie ai numerosi sensori per il tracking dell’attività fisica) e anche dal punto di vista della salute per via del sensore HR posteriore.

HONOR Band 6 crolla di prezzo su Amazon a un prezzo mai visto prima (-46%)

La smartband di HONOR, infatti, dispone di un precisissimo sensore HR posteriore in grado di registrare la frequenza cardiaca 24/7 e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Tutte queste informazioni sono costantemente inviate all’applicazione mobile (funziona su iOS e su Android) per darti modo di controllare i tuoi parametri sull’ampio display del tuo telefono.

Dotata di un bel display AMOLED da 1.47 pollici con una buona luminosità che garantisce la piena visibilità sotto la luce del sole, la smartband di HONOR è anche il punto di riferimento per il tracking degli allenamenti. Nonostante il prezzo economico, infatti, registra fino a 10 modalità di allenamento tra cui la corsa all’aperto, corsa al coperto, bicicletta all’aperto, bicicletta al coperto, nuoto in piscina, nuoto in acque libere e molto altro.

Il tutto è poi alimentato da una batteria di lunga durata che ti assicura fino a 14 giorni di autonomia; inoltre, ti bastano appena 10 minuti di ricarica per utilizzare la smartband per 3 giorni di fila senza compromessi.

A questo prezzo è praticamente impossibile ignorare la strepitosa smartband di HONOR, a maggior ragione quando puoi riceverla a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione aggiuntivi con i servizi Prime. Mettila subito nel carrello e scopri per quale motivo viene considerato da tantissime persone come una tra le migliori smartband in questa fascia di prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.