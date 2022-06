HONOR Band 6, smartband ECONOMICA e valida a prezzo WOW (-46%)

Chi l’ha detto che è necessario spendere centinaia di euro per una smartband quando l’ottima HONOR Band 6 è in offerta su Amazon a un prezzo impossibile da resistere? Infatti, ad appena 42€, con uno sconto del 46% sul prezzo di listino, il fitness tracker ti arriva a casa in 1 giorno e saprà soddisfare tutte le tue esigenze e non solo per quanto riguarda il tracking dell’attività fisica.

Dotata di un bel pannello AMOLED da 1.47” ad altissima risoluzione e con una buona luminosità, la smartband di HONOR dispone di una cassa completamente impermeabile che ti permette di indossarla anche durante gli allenamenti in piscina.

HONOR Band 6 è tua con il 46% di sconto su Amazon: prendila al volo

L’anima smart del fitness tracker è in grado di registrare con precisione un gran numero di attività fisiche come la camminata, la corsa (all’aperto e al chiuso), ciclismo e molto altro; tutti questi dati vengono raccolti e automaticamente inviati al tuo smartphone (Android e iOS) per monitorare le tue prestazioni e migliorarti nel tempo.

Inoltre, sul retro il sensore HR registra costantemente 24/7 il battito cardiaco, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e monitora anche la qualità del sonno. La batteria è pensata per accompagnarti per 10 giorni consecutivi senza mai farti preoccupare di restare senza autonomia a metà giornata o durante un allenamento importante.

Con lo sconto del 46% la smartband di HONOR rappresenta una vera occasione che ti consigliamo di non lasciarti scappare: la puoi acquistare a questo link di Amazon con consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.