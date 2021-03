Conosciamo già tutto della nuova Honor Band 6, dopo l’annuncio ufficiale in Cina qualche mese fa, la società ha comunicato che la smart band sarà in vendita in Europa dal prossimo 28 marzo.

Disponibile nelle colorazioni Meteorite Black (nero), Seagull Grey (grigio) e Coral Powder (rosa), il nuovo indossabile del brand cinese ha un design che ricorda molto Honor Watch ES, con un display rettangolare allungato e un unico tasto lungo il profilo destro.

Il display AMOLED da 1,47″ presenta una curvatura 2.5D ai bordi, grazie al sensore di luminosità riesce a garantire un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. I sensori integrati nella Honor Band 6 consentono di monitorare il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e la qualità del sonno.

Manca sia il GPS che l’NFC ma è possibile monitorare le sessioni di nuoto grazie alla resistenza all’acqua fino a 50m di profondità.

La smart band si connette allo smartphone via bluetooth e si interfaccia con l’applicazione Huawei Health, tramile la quale è possibile configurare la ricezione delle notifiche e visualizzare i grafici dell’attività sportiva svolta.

Il produttore dichiara un’autonomia di 14 giorni con una sola carica. Honor Band 6 sarà disponibile all’acquisto da domenica 28 marzo a 49,90€ tramite i canali di vendita ufficiali, intanto su Amazon è già in disponibile la versione global al prezzo di 50,15€.

