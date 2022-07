Honor Band 6: al minimo storico con questo coupon è imperdibile

In cerca di un accessorio tecnologico in grado di tenerti compagnia e darti suggerimenti sulla tua forma fisica? Approfitta del minimo storico assoluto su Amazon per Honor Band 6, un braccialetto intelligente che puoi pagare soltanto 29€. Tutto quello che devi fare è cliccare sulla voce “Applica coupon 20€” che trovi immediatamente sotto al prezzo originale per ricevere lo sconto integrale.

Honor Band 6: il braccialetto intelligente per la tua attività fisica

Dal design unisex, e quindi adatto sia ad un uomo che ad una donna, Honor Band 6 si presenta con un display da 1.47 pollici che offre il 148% in più di area di visualizzazione rispetto ai tracker fitness tradizionali. Con una sola ricarica, lo smartband è in grado di durare fino a 14 giorni: solo 10 minuti sono già sufficienti comunque per assicurargli un’autonomia che arrivi a 3 giorni.

Ma quali sono le funzioni offerte da questo bracciale intelligente? Hai il monitoraggio delle frequenza cardiaca 24 ore su 24, i dati relativi alla saturazione dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio dello stress e soprattutto ben 10 modalità di allenamento differenti che includono: corsa all’aperto, corsa indoor, bicicletta interna ed esterna, nuoto, nuoto in acque aperte, ellittico, vogatore, passeggiata con dati che riguardano frequenza cardiaca, calorie bruciate, distanza e ritmo.

Honor Band 6 ha anche alcune funzioni da smartwatch, come le notifiche per le chiamate e i messaggi in arrivo, previsioni del tempo e altro ancora.

Tutto questo puoi farlo tuo quindi con soli 29€: per ottenere lo sconto completo, ricordati di cliccare alla voce “Applica coupon 20€” che trovi esattamente sotto al prezzo di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.