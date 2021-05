Di recente è stata presentata la HONOR Band 6, nuovo modello della fitness band del produttore cinese. Oggi si trova in offerta su Amazon a 44,91€, con uno sconto del 10% selezionando l'apposito coupon in fase d'acquisto.

Disponibile con cinturino di colore nero, grigio o rosa, la Band 6 riprende il design del fratello maggiore HONOR Watch ES e ne riduce le dimensioni. Il display è un'unità AMOLED da 1.47 pollici dalla forma allungata, a proteggerlo c'è un vetro antigraffio leggermente curvo ai bordi. I sensori integrati nella Band consentono di monitorare il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e la qualità del sonno.

La nuova Band 6 si connette allo smartphone via bluetooth e si interfaccia con l'applicazione Huawei Health, una piattaforma ricca di funzionalità che permette di visualizzare i grafici dell'attività fisica svolta e di gestire la ricezione di notifiche. Non manca l'impermeabilità, HONOR Band 6 resiste in acqua fino a 50 metri di profondità e può essere utilizzata per monitorare le sessioni di nuoto.

Oggi la HONOR Band 6 è disponibile in offerta su Amazon a 44,91€, applicando il coupon del 10% in fase d'acquisto. Il prodotto è compatibile con la spedizione espressa Prime, che ne garantisce la consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

