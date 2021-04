Arrivata in Europa durante il mese di marzo, la nuova HONOR Band 6 è già in offerta su Amazon a 39,99€, basta selezionare la casella relativa al coupon da 10 euro e procedere all’acquisto.

Disponibile nelle colorazioni Meteorite Black (nero), Seagull Grey (grigio) e Coral Powder (rosa), il nuovo indossabile del brand cinese ha un design che ricorda molto Honor Watch ES, con un display rettangolare allungato e un unico tasto lungo il profilo destro.

Il display è un’unità AMOLED da 1.47 pollici dalla forma allungata, a proteggerlo c’è un vetro antigraffio leggermente curvo ai bordi. I sensori integrati nella Band consentono di monitorare il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e la qualità del sonno.

HONOR Band 6 si connette allo smartphone via bluetooth e si interfaccia con l’applicazione Huawei Health, un software ben fatto e ricco di funzionalità. Non manca la possibilità di configurare la ricezione delle notifiche sulla band e di tracciare l’attività fisica, compreso il nuoto grazie alla resistenza all’acqua fino a 50m di profondità.

Oggi la nuova HONOR Band 6 si trova in offerta su Amazon a 39,99€, applicando il coupon da 10 euro in fase d’acquisto. La spedizione è totalmente gratuita per gli abonati al programma Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch