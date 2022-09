HONOR Band 6, fitness tracker ECCELLENTE a prezzo REGALO (35€)

Se c’è una smartband che andrebbe acquistata a occhi chiusi quella è la HONOR Band 6, quest’oggi in offerta su Amazon al prezzo più economico di sempre. Ad appena 35€, infatti, con tanto di consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione, il fitness tracker del colosso cinese è la soluzione ideale che non devi assolutamente farti scappare.

Il wearable di HONOR ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze personali sotto ogni punto di vista, a partire dal design minimal ma molto curato che ti danno la possibilità di indossarla di fianco a qualsiasi outfit.

Ad appena 35€ su Amazon la HONOR Band 6 è quasi regalata: affare d’oro

Frontalmente è presente un bellissimo pannello AMOLED da 1.47 pollici incastonato in una cassa impermeabile all’acqua e alla polvere, mentre sotto di esso è presente una batteria di lunghissima durata che ti assicura fino a 10 giorni di utilizzo a fronte di una singola ricarica.

Uno dei punti di forza del device, oltre al prezzo estremamente economico, è senza ombra di dubbio l’attenzione al tracking dell’attività fisica e delle funzioni vitali. Il sensore HR traccia costantemente il battito cardiaco a riposo e sotto sforzo, mentre potenti algoritmi registrano con precisione le più importanti informazioni relative a più di 10 modalità di allenamento tra nuoto, camminata all’aperto, sollevamento pesi, tapis roulant, bicicletta all’aperto e molto altro.

Non perdere altro tempo: metti subito nel carrello la validissima smartband di HONOR fintanto che puoi acquistarla al prezzo più economico di sempre con tanto di spedizione rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione extra. Resterai profondamente colpito dalla qualità dei materiali, la lunga autonomia e il tracking preciso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.