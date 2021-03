La società cinese Honor ha appena annunciato la data di presentazione ufficiale della sua nuova fitness band, vale a dire Honor Band 6.

Band 6: quando arriva

A novembre, l’azienda ha lanciato in Cina la sua Band 6, primo fitness tracker a schermo intero al mondo e a gennaio il marchio ha presentato il dispositivo prodotto al CES 2021. All’evento, la compagnia ha confermato che l’indossabile sarebbe stata disponibile in mercati selezionati al prezzo di circa 30 euro ed ora, un paio di mesi dopo, Honor ha finalmente annunciato il lancio globale della sua Band 6.

Infatti, l’account Twitter ufficiale di Honor Global ha twittato un’immagine con il testo “Something BIG Is Coming” e questo post indica chiaramente l’imminente lancio globale del suo nuovo fitness tracker.

Per quanto riguarda le specifiche, Honor Band 6 sfoggia un display AMOLED rettangolare da 1,47 pollici con una risoluzione di 194 x 368 pixel e vetro 2.5D. Disponibile in tre colori (Meteorite Black, Seagull Grey, Coral Powder), con il nome del brand impresso sul lato sinistro e un tasto di accensione sulla destra, il wearable si connette ai dispositivi tramite Bluetooth 5.0, ma non è dotato di GPS. Tuttavia, l’Honor Band 6 include tutti i sensori necessari, come un accelerometro, un giroscopio, un sensore ottico della frequenza cardiaca per il monitoraggio della frequenza cardiaca e un sensore SpO2 per il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue. Inoltre, supporta 10 modalità sportive, monitoraggio del sonno e del ciclo mestruale, resistenza all’acqua 5ATM, durata della batteria fino a 14 giorni e ricarica magnetica.

Ultimo ma non meno importante, l’HONOR Band 6 misura 43 × 25,4 × 11,45 mm e pesa circa 18 g (senza cinturino).

