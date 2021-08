Honor Band 6 puoi prenderlo a prezzo stracciato su Amazon: solo 36€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Un prezzo praticamente regalo, che puoi ottenere segnandoti il link all'inserzione sullo store e seguendo le istruzioni alla fine di questo articolo: ti mostrerò come ottenere il codice sconto.

Honor Band 6 in gran sconto su Amazon

Più di un activity tracker, più di un semplice smartwatch. Un vero e proprio concentrato di tecnologia, che porti a casa al prezzo di un wearable super low cost.

Lo spettacolo parte dal display, che è super ampio (1,47″) seppure incastonato in un wearable super compatto. Dotato di elevatissima visibilità, si tratta di un pannello AMOLED: lo vedrai benissimo anche sotto luce diretta del sole.

Perfetto per gestire dal polso notifiche, avvisi e chiamate in arrivo, potrai sfruttare il potenziale di schermo, software e sensori anche per prenderti cura della tua salute: battito cardiaco, qualità del riposo notturno, quantità di ossigeno presente nel sangue, tutto sotto controllo.

Naturalmente, la sua anima da activity tracker si fa notare subito: questo gioiellino supporta una serie di tipologie di workout. Scegli il tuo preferito e potrai registrare le tue performance per poi scaricare tutti i dati sull'applicazione per Android e iOS.

Un vero e proprio gioiellino, Honor Band 6, che porti a casa a prezzo assurdo da Amazon adesso. Quello che devi fare è:

mettere il prodotto nel carrello;

collegarti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net;

cercare il post che vedi nell'immagine in basso (pubblicato alle ore 14.33 del 23 agosto) e copiare il codice sconto che troverai; applicalo prima di pagare e otterrai il prezzo migliore possibile godendo anche di spedizioni rapide e gratis.

Il codice è applicabile pochissime volte: sii rapido, se non dovesse funzionare è perché i pezzi in sconto sono già finiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

