Wearable nuovo, ma budget ridotto? Honor Band 5 versione sport Basket è la soluzione. Bello e completo, puoi averlo a 13,99€ appena su Amazon con spedizioni rapide e gratis.

Honor Band 5 Basket: super prezzo su Amazon

Un wearable super economico, che ti potrà tornare utile non solo durante l’attività sportiva, ma anche nel quotidiano. Infatti, sul display puoi leggere tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale li avrai connessi in Bluetooth.

La denominazione Basket non è casuale: se sei appassionato di questo sport, potrai approfittare di funzionalità dedicate al tracciamento specifico durante i tuoi allenamenti, ma non solo. Infatti, proprio perché è pensato anche per il Basket, potrai agganciarlo ai lacci delle scarpe e non necessariamente al polso: in questo modo non rischierai di colpirlo con la palla accidentalmente.

Per approfittare subito del super sconto presente su Amazon, ed avere il tuo Honor Band 5 Basket a prezzo eccezionale, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo e – prima di mettere il prodotto nel carrello – spuntare il coupon sconto.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

