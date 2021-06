Honor Band 5 va in sconto su Amazon a soli 50,00€. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 29% che corrisponde a uno sconto effettivo di 19,99€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Un fitness tracker degno di nota: Honor Band 5

Honor Band 5 si presenta come una smart band semplice eppure completa di tutto. Disponibile nella colorazione nera può essere indossata sia da lui che da lei configurandosi come un accessorio unisex.

Particolarità di questo prodotto è che presenta un display a colori. Solitamente su dispositivi così piccoli è rara questa caratteristica, Honor invece rischia tutto e accontenta i suoi clienti. La forma è di tipo allungata e vanta un'ampiezza di 0,95 pollici sufficienti alla lettura ottimale delle informazioni.

In merito alle tecnologie integrate è buono sapere che sono presenti sia dei sensori dedicati ai parametri del benessere sia alcuni atti all'attività sportiva. In particolar modo sappiamo che è presente un cardiofrequenzimetro, un monitor del sonno e della respirazione.

Dal punto di vista sportivo, invece, troviamo 10 modalità di allenamento preinstallate oltre agli indicatori delle calorie bruciate. Il suo essere impermeabile fino a 50 metri di profondità assicura l'utilizzo anche in acqua, ad esempio praticando il nuoto.

La batteria è un'altra caratteristica degna di nota visto che vanta un'autonomia di 20 giorni.

Sono presenti, infine, anche le notifiche smart per essere sempre al corrente di ciò che succede sulle proprie app preferite.

Honor Band 5 è acquistabile su Amazon a soli 50,00€ nella colorazione nera. Acquistandolo oggi hai la possibilità di riceverlo in 48 ore se sei membro Prime. In caso contrario le spedizioni sono comunque gratuite ma operate in tempi standard ossia circa sette giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

