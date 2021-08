Honor ha appena annunciato ufficialmente di aver aperto la sua sede centrale a Shenzhen, in Cina. La società ha condiviso la notizia nella data di ieri, poiché anche vari centri di ricerca e sviluppo si sono trasferiti nella nuova sede.

Honor 50: un nuovo inizio, una nuova sede

Il brand ha dato l'annuncio sul proprio account Weibo ufficiale, noto sito web di microblogging cinese, che ha condiviso anche le immagini della nuova sede globale. Inoltre, il produttore cinese di smartphone ha anche affermato che il nuovo sito ospiterà strutture hardware di alta qualità, oltre a sofisticate apparecchiature di laboratorio e un'atmosfera d'ufficio diversificata che aiuterebbe l'azienda e il suo team a crescere e a lavorare sereni.

A partire da ora, anche i centri di ricerca e sviluppo di regioni come Pechino, Xi'an, Nanchino e altri si sono trasferiti nella nuova sede.

La società ha aggiunto che la nuovissima atmosfera consentirà inoltre a Honor di offrire la migliore esperienza di prodotto ai propri clienti attraverso l'innovazione tecnologica. Per chi non lo sapesse, la sede si trova nel distretto di Futian a Shenzhen e ha una dimensione totale di 350.000 metri quadrati e una superficie totale di 39.000 metri quadrati. In particolare, è anche a soli 12 chilometri dalla sede di Huawei, la sua ex società madre.

Nel novembre 2020, la società cinese di Ren Zhengfei ha venduto il sottomarchio Honor per garantirne la sopravvivenza e la salvezza dai costanti e numerosi ban statunitensi; da allora il brand ha operato indipendentemente da Huawei. Ora, l'apertura di una nuova sede globale segna un passo importante verso i suoi sforzi per crescere ulteriormente nel suo Paese d'origine e anche nel mercato estero.

