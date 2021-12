HONOR 9X Pro si aggiorna: tutte le novità del nuovo firmware

HONOR 9X Pro è uno dei tanti smartphone del colosso cinese a ricevere l'aggiornamento con le patch di sicurezza di novembre. In queste ore, infatti, il device di fascia media dell'anno scorso sta ricevendo un nuovo aggiornamento software con la EMUI 9.1.1.247 che, valutando il changelog ufficiale che accompagna l'update, integra le patch di sicurezza di novembre e miglioramenti vari sotto il cofano.

HONOR 9X Pro si aggiorna con le patch di novembre

Purtroppo sembra che HONOR non abbia intenzione di aggiornare il device a una versione di Android più recente, il che è un peccato considerando la buona popolarità raggiunta dal device anche nel nostro Paese. Se per caso avete a portata di mano il device, potete controllare la disponibilità dell'update tramite il classico panello degli aggiornamenti software raggiungibile tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software.

Quali alternative offre il mercato

HONOR 9X Pro è uno smartphone di fascia media con ormai qualche anno di troppo sulle spalle. Sia chiaro, va ancora bene per un utilizzo quotidiano standard, ma guardandosi attorno è possibile trovare alternative decisamente più interessanti e in grado di offrire prestazioni migliori. A tal proposito, vi consigliamo di non lasciarvi scappare questa incredibile offerta Amazon su HONOR 50 5G.