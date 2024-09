HONOR 90 Lite in offerta a meno di 150€: è lo smartphone 5G low cost da prendere oggi

L’acquisto di un nuovo smartphone 5G low cost diventa molto più semplice: HONOR 90 Lite 5G è ora acquistabile al prezzo scontato di 147 euro, grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRSETT24, da aggiungere nell’apposito campo al momento del pagamento. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate con PayPal. Si tratta della scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone economico, veloce e con supporto al 5G. Per accedere subito all’offerta è necessario premere sul box qui di sotto.

HONOR 90 Lite 5G: ora è il best buy della fascia bassa

Puntando su HONOR 90 Lite 5G è possibile assicurarsi un ottimo smartphone, con un rapporto qualità/prezzo che ora diventa davvero eccellente. La scheda tecnica del dispositivo include un display IPS LCD da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 90 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 6020, uno dei migliori chip di questa fascia di prezzo anche grazie alla possibilità di garantire l’utilizzo della rete 5G. Lo smartphone è abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

La scheda tecnica si completa con una batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 35 W, e una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 100 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM e ha un sensore di impronte digitali laterale oltre al chip NFC.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRSETT24 è ora possibile acquistare HONOR 90 Lite 5G al prezzo scontato di 147 euro, con possibilità anche di effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 3 rate con PayPal. La consegna è gratuita. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo.