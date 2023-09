HONOR 90 Lite in offerta a 209€: a questo prezzo è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di uno smartphone economico e completo, avendo a disposizione un budget di circa 200 euro, potete puntare su HONOR 90 Lite che, grazie a questa nuova offerta eBay, è disponibile al prezzo scontato di 209 euro. Si tratta di un minimo storico per il mid-range di HONOR che viene proposto nella variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Scegliendo il pagamento con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

HONOR 90 Lite: è il mid-range da comprare con poco più di 200 euro

Tra gli smartphone disponibili con circa 200 euro di budget, HONOR 90 Lite è sicuramente uno dei modelli più interessanti e completi. Tra le specifiche troviamo il chip MediaTek Dimensity 6020 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Da notare anche la presenza di una batteria da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 35 W. Lo smartphone è dotato di un display IPS LCD da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Tra le specifiche di HONOR 90 Lite troviamo anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 100 Megapixel.

Il mid-range di HONOR è dotato del sistema operativo Android 13 con Magic UI. Ci sono anche un sensore di impronte digitali, il supporto Dual SIM e il chip NFC che vanno a completare la scheda tecnica di uno smartphone davvero interessante.

Con la nuova offerta eBay è possibile puntare su HONOR 90 Lite con un prezzo scontato di 209 euro. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.