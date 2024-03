HONOR 90 Lite al prezzo più basso di sempre su Amazon: bastano 169 €

Acquistare un nuovo smartphone economico su Amazon diventa più semplice: con la nuova offerta di oggi, infatti, è possibile puntare sull’ottimo HONOR 90 Lite che viene proposto al prezzo scontato di 169 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. Si tratta di un’offerta ottima: il rapporto qualità/prezzo del mid-range di HONOR è davvero elevato e per chi cerca un modello veloce e che costi poco rappresenta un vero best buy. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 90 Lite: nuovo minimo storico su Amazon

Scegliere HONOR 90 Lite diventa sempre più conveniente. Il calo di prezzo abbinato alle ottime specifiche rende lo smartphone un ottimo acquisto. La scheda tecnica del dispositivo include il SoC MediaTek Dimensity 6020 oltre a 8 GB di RAM e 256 GB di storage e a un display IPS LCD da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da notare anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 100 Megapixel, una fotocamera anteriore da 16 Megapixel e una batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 30 W, e il sistema operativo Android 13, con Android 14 in arrivo. Lo smartphone è Dual SIM, ha il chip NFC e un sensore di impronte digitali.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 90 Lite al prezzo scontato di 169 euro. Lo smartphone tocca, quindi, il nuovo minimo storico diventando un modello davvero conveniente su cui puntare. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.