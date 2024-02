HONOR 90 Lite: a QUESTO PREZZO su Amazon è lo smartphone giusto

Chi ha un budget ridotto ed è alla ricerca di un nuovo smartphone può puntare con decisione su HONOR 90 Lite. Lo smartphone in questione è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 209 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un modello completo con una spesa di poco superiore ai 200 euro. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto resterà valido solo per un breve periodo.

HONOR 90 Lite: un ottimo smartphone a prezzo contenuto

Tra le specifiche di HONOR 90 Lite troviamo il SoC MediaTek Dimensity 6020 affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Da segnalare un display IPS LCD da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz oltre a una batteria da 4.500 mAh, con ricarica rapida da 30 W.

Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 100 Megapixel oltre a un sensore ultra-grandangolare e a uno per le macro. C’è anche una fotocamera anteriore da 16 Megapixel. HONOR 90 Lite è dotato di un sensore di impronte digitali, un chip NFC e il supporto Dual SIM. Il sistema operativo è Android 13, con aggiornamento in arrivo ad Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare HONOR 90 Lite con un prezzo scontato di 209 euro. Lo smartphone è disponibile in pronta consegna, spedito direttamente da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.