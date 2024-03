HONOR 90 Lite 5G da 256GB e Dual SIM a soli 172€ su eBay

Se vuoi uno smartphone che costi poco e garantisca ottime prestazioni dai un’occhiata a questa fantastica promozione. Fiondati su eBay e metti nel tuo carrello HONOR 90 Lite 5G a soli 172 euro, invece che 279,90 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice PSPRMAR24 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 35% più un ulteriore sconto con il codice segreto per un risparmio totale di circa 108 euro sul totale. Non è certo una promozione da farsi scappare. Però devi essere rapido perché ci sono pochissimi pezzi disponibili.

HONOR 90 Lite 5G a prezzo sconvolgente

HONOR 90 Lite 5G si presenta con un bellissimo display LCD LTPS da 6,7 pollici molto sensibile al tocco e dai colori vivaci. Monta il potente processore MediaTek Dimensity 6020 Octa-Core e possiede ben 8 GB di RAM. Il sistema operativo è MagicOS 7.1 basato su Android 13. E come memoria interna avrai a disposizione 256 GB.

Ha una tripla fotocamera con sensore principale da 100 MP per scatti mozzafiato che faranno invidia a una macchia professionale. La capacità della batteria è notevole, da 4500 mAh e una ricarica rapida da 35 W. Puoi inserire fino a 2 SIM e sfruttare la tecnologia 5G per navigare su Internet alla velocità della luce.

Non c’è assolutamente tempo da perdere perché a questa cifra lo vorranno tutti in men che non si dica non sarà più disponibile. Quindi vai immediatamente su eBay e acquista il tuo HONOR 90 Lite 5G a soli 172 euro, invece che 279,90 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice PSPRMAR24 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi