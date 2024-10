HONOR 90 in offerta su Amazon: è lo smartphone da prendere a meno di 300€ (12/512 GB)

HONOR 90 diventa sempre più interessante ed oggi rappresenta un punto di riferimento assoluto della fascia media con la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Lo smartphone, grazie alla nuova offerta Amazon, è ora acquistabile al prezzo scontato di 297 euro, confermandosi come uno dei modelli con il miglior rapporto qualità/prezzo del momento. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 90: un riferimento per la fascia media

Con HONOR 90 si va sul sicuro ed è possibile mettere le mani su di uno smartphone di qualità a un prezzo ora molto contenuto. Per chi ha bisogno di un modello di fascia media, infatti, lo smartphone di HONOR può ora rappresentare l’occasione giusta. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Lo smartphone include anche il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition oltre che 12 GB di RAM e 512 GB di stoarge. C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare il supporto alla ricarica rapida da 67 W. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 200 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 che viene personalizzato dalla MagicUI di HONOR.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, HONOR 90 è ora acquistabile al prezzo scontato di 297 euro. L’offerta rappresenta l’occasione giusta per mettere le mani sullo smartphone di HONOR, sempre più riferimento della fascia media del mercato. Per accedere allo sconto basta premere sul box riportato qui di sotto. La promo è vaida solo per un breve periodo.