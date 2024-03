HONOR 90: in offerta a QUESTO PREZZO è il mid-range giusto (12/512 GB)

È il momento giusto per acquistare HONOR 90. Il mid-range di HONOR, nella versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage, è ora protagonista di una nuova offerta eBay che propone lo smartphone al prezzo scontato di 345 euro. La promo riguarda la colorazione Green ma c’è anche la versione Black al prezzo di 349 euro. Con PayPal, inoltre, è possibile pagare in 3 rate senza interessi. Lo smartphone ha Garanzia Italia ed è disponibile con consegna gratuita.

HONOR 90: è il mid-range da prendere

Per chi cerca un ottimo mid-range, con una dotazione di memoria elevata e prestazioni al top, c’è la possibilità di puntare su HONOR 90. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 AE, affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh. Ottima anche il comparto fotografico con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel.

Lo smartphone di HONOR ha tutto quello che serve per garantire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Per chi cerca un dispositivo di fascia media completo, quindi, HONOR 90 non può che essere la soluzione giusta.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare HONOR 90:

Entrambe le colorazioni sono disponibili con Garanzia Italia e con possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.