HONOR 90 è in offerta: a meno di 300€ diventa il BEST BUY della fascia media

HONOR 90 è il mid-range da comprare oggi. Sfruttando la nuova offerta eBay, infatti, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 299 euro, beneficiando anche della possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. La versione in offerta ha 12 GB di RAM e 512 GB di storage ed è dotata di Garanzia Italia. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo ed è disponibile tramite il box qui di sotto.

HONOR 90 è il best buy della fascia media con quest’offerta

HONOR 90 è lo smartphone giusto da prendere a meno di 300 euro. La scheda tecnica comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition oltre a 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 67 W, oltre che per una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel. Da segnalare anche il supporto Dual SIM, il sensore di impronte digitali e la presenza del chip NFC per i pagamenti. Dal punto di vista tecnico, quindi, lo smartphone non ha punti deboli e garantisce la possibilità di sfruttare un comparto hardware davvero ottimo.

Con la nuova offerta eBay, HONOR 90 12/512 GB può essere acquistato al prezzo scontato di 299 euro. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 3 rate con PayPal ed è dotato di Garanzia Italia. Si tratta di un’offerta da cogliere al volo: a meno di 300 euro, infatti, lo smartphone di HONOR è un best buy assoluto, garantendo un rapporto qualità/prezzo davvero elevato.