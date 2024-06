HONOR 90 (12/512 GB) in offerta a 309€: è il mid-range da prendere

HONOR 90 continua ad essere uno dei best buy della fascia media e, con la nuova offerta eBay in corso in questo momento, lo smartphone diventa ancora più interessante. Il mid-range di HONOR, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 309 euro nella variante Green da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. C’è anche la versione Nera in offerta che viene proposta al prezzo di 319 euro. Entrambe le varianti sono dotate di Garanzia Italia e sono acquistabili con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.

HONOR 90: un best buy per la fascia media

HONOR 90 è in offerta e diventa un vero best buy per la fascia media del mercato. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è anche il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition che viene affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 67 W. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone è Dual SIM, ha il sensore di impronte digitali e i chip NFC.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare HONOR 90 12/512 GB al prezzo scontato di:

Entrambe le varianti sono disponibili con Garanzia Italia e con possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e rende il mid-range di HONOR uno dei migliori dispositivi sul mercato in questo momento per rapporto qualità/prezzo.