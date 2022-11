Honor 80: spuntano in rete le prime immagini dal vivo (FOTO)

In queste ore sono emerse immagini dal vivo che raffigurano i nuovi smartphone facenti parte della line-up di fascia media prossima al lancio; stiamo parlando dei potentissimi dispositivi della serie Honor 80, ma adesso andiamo con ordine.

Dalle foto trapelate sul web possiamo vedere come saranno fatti i telefoni della line-up di midrange di Honor; questi verranno ufficializzati nel mercato cinese il prossimo 23 novembre insieme al Magic Vs, la nuova iterazione di foldable del marchio.

Honor 80: ecco tutto quello che è emerso

Sappiamo che la compagnia ha già svelato moltissimi dettagli sui device in arrivo; conosciamo specifiche tecniche, caratteristiche, tecnologie esclusive e molto altro, ma adesso, grazie ad una serie di immagini live, possiamo vedere come saranno i device in tutto il loro splendore.

Dalle foto trapelate notiamo che la back cover del device sarà molto particolare su tutti e tre i modelli della serie: Honor 80, 80 Pro e 80 SE. Ci sarà una trama identica su tutti i terminali, con quattro sensori fotografici inseriti in due cerchi impilati in maniera verticale. Il modulo richiama la forma di un “8”. I gadget saranno disponibili in nero, blu, grigio e rosa.

Possiamo vedere non solo la back cover ma anche il pannello anteriore. Dalle indiscrezioni emerse poi, scopriamo che avranno una pillola anteriore contenente ben due selfiecam poste al centro dell’unità.

Arriviamo ora alla parte più intrigante: le specifiche tecniche. Il Pro vanterà un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca, abbinato ad una batteria da 5000 mAh con fast charge da 100W.

Non mancherà una main camera di punta da ben 160 megapixel con altri due sensori minori sulla back cover. Insomma, questo sarà il più potente della serie; gli altri due invece, saranno midrange interessanti ma con features contenute.

