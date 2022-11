Honor 80 SE UFFICIALE: midrange economico ma potentissimo

Oltre alla gamma Honor 80 e al foldable Magic Vs, l’ex sub brand di Huawei ha tolto i veli al midrange economico Honor 80 SE; si tratta di un dispositivo molto intrigante che vanta uno schermo curvo, un processore Dimensity 900, il supporto alla ricarica da 66W e molto altro ancora. Sono tutte caratteristiche premium che vengono inserite in un prodotto economico.

Honor 80 SE: le caratteristiche tecniche

Partiamo dall’estetica: Honor 80 SE ha un design completamente differente rispetto a quello di Honor 80 Pro e 80 standard. C’è sempre un pannello OLED curvo e un’estetica accattivante ma qui troviamo specifiche di alto profilo. In primo luogo, sempre parlando di display, dobbiamo dire che è curvo da 6,67 pollici con refresh rate di 2400 x 1080 pixel con risoluzione FullHD+, frequenza di 120 Hz, supporto colore a 10 bit e aspect ratio di 20:9.

Sotto la scocca c’è un processore Dimensity 900 di MediaTek, la nuova skin MagicOS 7.0 basata su Android 12 e non solo. Non manca una configurazione fotografica con tre sensori sul posteriore con principale da 64 Mpx, ultrawide da 5 e macro da 2 Mega. Anteriormente invece, selfiecam da 32 Mpx.

Fra le varie opzioni per la connettività citiamo il Dual SIM, il 5G, il Wi-Fi 5, il GPS, la USB Type-C e non solo. Dispone della certificazione Hi-Res Audio sia via cavo che wireless e il fingerprint è allocato nel display.

La batteria pè da 4600 mAh con ricarica da 66W, pesa 175 grammi e misura 161,3 x 73,4 x 7,7 mm. In Cina arriva in due configurazioni che partono da 2399 yen, ovvero 335 dollari, per la versione con 8+256 GB. Il modello con 12 GB di RAM invece, si presenta a 2699 yen, ovvero 377 dollari. Ci sono quattro colorazioni tra cui scegliere: Moonlight Crystal, Iceland Fantasy, Cherry Pink Coral o Bright Black. In Cina si può già preordinare e arriverà in commercio il 9 dicembre. Da noi invece, fra qualche mese.

