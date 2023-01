Honor 80 Pro: la nuova versione speciale si mostra online

Il nuovo Honor 80 Pro con schermo flat si mostra timidamente online; sarà una versione speciale dell’ultimo midrange del costruttore cinese e presenterà uno schermo piatto al posto di quello curvo visto nell’iterazione classica.

Per chi non lo sapesse infatti, il marchio ha lanciato sul mercato i mediogamma della serie Honor 80 pochi mesi or sono; abbiamo visto un modello basico e un Pro, mentre nei giorni passati abbiamo vista la versione GT, una sorta di gaming phone dal design lussuoso ed elegante. Adesso però, sembra che l’azienda voglia svelare un nuovo modello all’interno della line-up; si dovrebbe chiamare “Honor 80 Pro Flat Display“.

Honor 80 Pro Flat Display: cosa sappiamo?

Ad oggi non abbiamo ancora una data di lancio ufficiale, ma sappiamo che dovrebbe divenire presto disponibile per l’acquisto in Cina. Per la commercializzazione europea non vi sono dettagli online. Tuttavia, prima del debutto, sono trapelate le specifiche tecniche complete e il prezzo di lancio del device.

Grazie ad un leak proveniente dalla Cina sappiamo che lo smartphone costerà 3.599 yuan nel paese interno, una cifra che equivale a 522 dollari. Il prezzo sopra indicato fa riferimento al modello da 12+512 GB e si ipotizza che verrà venduto dal 6 gennaio.

Tornando alle specifiche tecniche del gadget, apprendiamo che presenterà uno schermo OLED da 6,67 pollici flat con risoluzione di 2400×1080 pixel, refresh rate di 120 Hz e avrà un processore Snapdragon 8+ Gen 1 sotto la scocca. La batteria sarò da 4800 mAh con ricarica rapida da 66W; la scocca sarà in plastica e lo spessore sarà di 7,2 mm. Peserà 193 grammi e sarà venduto in tre colorazioni: nero, verde e rosa.

La main camera sarà una lente principale da 160 Megapixel con apertura f/1.8, ultrawide da 8 mega e un sensore aggiuntivo da 2 Mpx. Anteriormente, ci sarà una selfiecam da 32 Mpx.

