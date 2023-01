Honor 80 Pro: arriva una versione più economica (che non potete acquistare)

In queste ore Honor ha svelato una nuova versione del suo ultimo midrange premium in Cina; si chiama Honor 80 Pro come il modello da cui deriva, ma presenta alcune differenze sostanziali. Da una serie di indiscrezioni infatti, abbiamo appreso che la società stava lavorando da tempo ad una variante del device con schermo flat. Oggi questo fantomatico smartphone è stato presentato al pubblico. Scopriamo tutte le sue caratteristiche, anche se vi annunciamo già che sarà venduto solo nel mercato offline.

Honor 80 Pro: la nuova versione

Posteriormente il telefono sembra molto simile alla controparte classica, ma sulla parte anteriore ci sono le grandi differenze. In primo luogo vediamo il display AMOLED piatto da 6,67 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel con refresh rate da 120 Hz. Qui non c’è una doppia selfiecam da 50+2 Megapixel incastonata in una pillola, ma troviamo una singola lente da 32 Megapixel.

Oltre al display, vediamo che le differenze sono anche sul modulo fotografico principale. La main camera da 160 Megapixel rimane presente, ma l’ultrawide ha una messa a fuoco fissa e una risoluzione da soli 8 megapixel al posto della precedente da 50 mpx. Infine, c’è un sensore per la profondità da 2 Mpx.

Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm coadiuvato da 12 GB di RAM e da una batteria da 4800 mAh con fast charge da 66W. La skin è MagicOS 7.0 basata su Android 12. Si può comprare (solo in Cina, per il momento) ad un prezzo di 3599 Yuan (che al cambio sono di 526 dollari) per la versione da 12+256 GB. Si può comprare in verde, rosa e nero.

