Honor 80: l'azienda conferma il debutto per il 23 novembre

Ci siamo: l’ex sub brand di Huawei ha appena confermato che nel corso dell’evento del 23 novembre svelerà finalmente la serie di fascia media più attesa del momento (in Cina). Stiamo parlando della line-up Honor 80. Abbiamo anche una prima serie di immagini che mostrano quale sarà l’estetica del modello standard.

Come detto in più occasioni, Honor terrà un evento di lancio il prossimo 23 novembre all’interno del quale presenterà la skin Magic UI 7.0, il foldable Magic Vs e non solo. Oggi abbiamo appreso in maniera ufficiale che verrà presentata anche la gamma Honor 80. Da noi arriverà nei mesi a venire; intanto, se volete, c’è Honor 70 a 459,00€ e ha anche il Play Store.

Honor 80: cosa sappiamo ad oggi?

Dai poster promozionali possiamo vedere che lo smartphone di fascia media avrà un pannello con bordi curvi e ci sarà un foro a forma di pillola nella parte in alto. Sì, ci saranno due selfiecam e richiamerà il piccolo elemento dello Xiaomi CIVI 2 nonché la Dynamic Island di iPhone 14 Pro.

Posteriormente vedremo l’ultima cifra stilistica in termini di design. Il richiamo alla serie Honor 70 sarà evidente ma avremo un nuovo modulo fotografico davvero elegante. Anche la back cover sarà lussuosa sin dai primi sguardi.

Ci saranno tre dispositivi; un modello SE, uno basico e un Pro. Il più economico avrà il chip Dimensity 1080 e la fast charge da 66W, mentre Honor 80 avrà lo Snapdragon 778G+ con ricarica da 66W. Solo il Pro dovrebbe presentare lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e la ricarica da 100W.

In ultima analisi, anche il Magic Vs avrà il chip di punta di Qualcomm, ma non disporrà della Gen 2 prossima al rilascio. Fra le altre cose ci aspettiamo la skin Magic UI 7.0 con Android 13 a bordo.

