Honor 80 GT sta arrivando, preparatevi

Honor 80 GT sarà svelato fra pochissime settimane; l’indiscrezione ci arriva da un noto insider del web che ha spoilerato la data di debutto.

Come molti ricorderanno, l’ex sub brand di Huawei ha da poco svelato la serie Honor 80 composta da tre modelli: l’SE, lo standard e il Pro, al momento solo in Cina. Tuttavia presto li vedremo nel resto del mondo con un lancio internazionale. Ora scopriamo però che ha intenzione di commercializzare anche un altro telefono della serie chiamato Honor 80 GT. Come ribadito in calce, potrebbe giungere sugli scaffali a dicembre.

A riportare la notizia ci ha pensato un noto insider del web e il tutto è stato poi ricondiviso dal sito di TechGoing. Honor 80 GT quindi disporrà di uno schermo flat mentre tutti gli altri della serie hanno schermi OLED con bordi curvi.

Questo smartphone sarà incentrato sul gaming e sarà alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1. Oltre a questo non sappiamo molto altro del device in questione. Ipotizziamo una back cover del tutto similare a quella di Honor X40 GT con Snapdragon 888. Ne sapremo di più nei prossimi giorni; restate connessi.

Per chi non lo sapesse, il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 si trova anche sull’Honor 80 Pro della serie di midrange lanciata di recente; c’è anche uno schermo OLED da 6,78 pollici con una selfiecam a forma di pillola che richiama la Dynamic Island di Apple. La risoluzione del pannello è di 1224 x 2700 pixel e arriva con MagicUI 7.0 basata su Android. Il tutto viene fornito con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Posteriormente c’è una main camera da 160 Megapixel, un’ultrawide da 50 Mpx e una lente aggiuntiva da 2 Mpx. La batteria è da 4800 mAh con ricarica rapida da 66W. Il fingerprint è sotto il display. Se volete, Honor 70 si trova in sconto su Amazon a soli 449,90€. È un ottimo prezzo per un mediogamma davvero unico.

