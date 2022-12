Honor 80 GT: il gaming phone si mostra in tutta la sua bellezza

Da pochi mesi l’ex sub brand di Huawei ha svelato la line-up Honor 80 in Cina; la serie era composta da tre modelli (uno basico, un Pro e un SE più economico). Adesso scopriamo che l’azienda sta per aggiungere un quarto prodotto alla gamma, il gaming phone Honor 80 GT.

Questo telefono ha ricevuto moltissime certificazioni in queste settimane e sono perfino emersi i poster che suggeriscono un debutto per il 26 dicembre prossimo. Grazie agli ultimi teaser invece, scopriamo quale sarà il design del dispositivo.

Honor 80 GT: ecco come sarà fatto

Unitamente al gaming phone, la compagnia svelerà anche il tablet Honor V8 Pro, un tablet molto potente. Il dispositivo da gioco sarà invece dotato di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 con un chip per lo schermo dedicato, volto a ridurre il carico di lavoro della GPU per mantenere alto il franerete sul pannello durante il gaming.

Tra le altre cose poi, scopriamo che il SoC in questione è stato leggermente “undercloccato”; praticamente i core principali funzionano con velocità inferiori ma garantiscono lo stesso performance uniche. Il device sarà in grado di gestire qualsiasi videogame dal Play Store senza problemi.

Arrivando al design, vediamo un grande modulo rettangolare sul posteriore per le ottiche con flash LED incluso. A destra sono presenti i tasti per l’accensione/spegnimento (che fungerà anche da fingerprint) e per il bilanciamento del volume. Lo schermo dovrebbe essere OLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz, con selfiecam posta in un foro di piccole dimensioni. La batteria sarà capiente e la ricarica da 66W. In Cina arriverà il 26 dicembre, nel resto del mondo invece ancora è un mistero; vi terremo aggiornati. Restate connessi.

Nelle notizie correlate, vi suggeriamo l’acquisto dell’Honor 70 5G, un midrange incredibile che su Amazon costa solo 459,00€ e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo del device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.