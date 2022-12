Honor 80 GT: ecco quando verrà svelato il primo gaming-phone dell'azienda

Il nuovo Honor 80 GT sembra essere pronto al lancio; grazie alla nuova certificazione ottenuta presso il portale cinese 3C scopriamo che lo smartphone da gaming del marchio asiatico verrà svelato il prossimo 26 dicembre 2022 nel mercato locale interno.

Andiamo con ordine però: due nuovi smartphone di casa Honor sono stati avvistati di recente dall’ente per la certificazione 3C. I numeri di modello dei device sono “AGT-AN00” e “ANB-AN00”. Probabilmente, entrambi verranno annunciati in Cina il prossimo 26 dicembre e uno si pensa che sia il famigerato telefono da gioco del marchio, l’altro invece, dovrebbe essere la versione con schermo flat dell’Honor 80 Pro, ammiraglia già annunciata in Cina poche settimane or sono.

Honor 80 GT: cosa sappiamo ad oggi?

Dal portale asiatico 3C scopriamo che sia la variante con display flat di Honor 80 GT che Honor 80 Pro supporteranno la ricarica cablata veloce da 66W. Fra le altre cose, dovrebbero anche godere del supporto per la connettività 5G. Non di meno, entrambi dovrebbero essere alimentati da un’iterazione speciale dello Snapdragon 8+ Gen 1.

Stando ai leaks di Weibo, apprendiamo che il modello GT avrà uno schermo OLED con risoluzione FullHD+, refresh rate di 144 Hz e non solo. Honor 80 Pro invece, godrà di un’unità OLED con risoluzione 1,5K.

Dalle parole di un altro insider invece, apprendiamo la data di lancio dei dispositivi. All’interno dell’evento poi, potremo fare la conoscenza anche del tablet Honor Pad V8 Pro, un prodotto alimentato dal SoC Dimensity 8100. Fra le altre cose, oltre alla mera scheda tecnica, si dice che questo sarà il primo device al mondo certificato “IMAX Enhanced” al mondo. Inoltre, dovrebbe supportare la fast charge via cavo da 33W e potrebbe presentare la skin MagicOS 7.0; arriverà (probabilmente) in blu e in arancione.

Dulcis in fundo; per l’Honor 80 GT, l’OEM cinese un tempo ex sub brand di Huawei, pare che abbia stretto una partnership speciale con la serie di animazione The Three-Body Problem. Restate connessi con noi per restare sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo tech.

Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che Honor 70 5G si trova su Amazon a soli 499,99€ con spese di spedizione comprese nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.