Honor 80 e Magic V2: svelata la data di debutto

Honor ha appena annunciato che terrà un evento di lancio il prossimo 23 novembre all’interno del quale svelerà la serie Honor 80 e il foldable next-gen Magic V2.

Sappiamo che l’OEM cinese, un tempo di proprietà di Huawei, ha dichiarato che intende presentare nuovi dispositivi in uno show speciale che si terrà alla fine di questo mese. In realtà, non ha detto quali saranno i prodotti che vedremo, ma lo stiamo presumendo noi in base alle indiscrezioni e ai rumors emersi in questi mesi. Non sappiamo se il debutto sarà solo asiatico (crediamo di sì) o anche internazionale, ma di certo questi device li vedremo nelle settimane a venire anche da noi.

Honor: cosa ci aspettiamo dall’evento?

Come suggeriscono i rapporti, la compagnia asiatica potrebbe presentare i mediogamma della serie Honor 80 e l’erede del primo foldable del brand, il Magic V2. Non di meno, potremmo conoscere anche la skin Magic UI 7.0. A riportare questi dettagli ci ha pensato il noto insider cinese Digital Chat Station.

Per essere precisi, il Magic V2 sarà un pieghevole ancora più sottile e leggero del predecessore, con Snapdragon 8+ Gen 1, batteria da 5000 mAh e non solo. La serie Honor 80 potrebbe comprendere tre modelli con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 778G o il Dimensity 1080 di MediaTek. Il Pro+ potrebbe avere uno schermo AMOLED con risoluzione da 1,5K, curvo flessibile, con main camera da 200 Mpx e fast charge da 200W. Staremo a vedere.

Come detto, non ci resta che attendere; appuntamento al 23 novembre.

