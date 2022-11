Honor 80 e 80 Pro UFFICIALI: ecco i nuovi smartphone dedicati ai vloggers

Ci siamo: Honor 80 e 80 Pro sono appena stati lanciati ufficialmente sul mercato asiatico. Sono smartphone destinati ai blogger e ai content creator e il modello di punta presenta addirittura una fotocamera principale da 160 Megapixel.

Facciamo il punto: l’ex sub brand di Huawei ha da poco tenuto un importante evento in Cina in cui ha annunciato il foldable Magic Vs e la serie di fascia media Honor 80. Vediamo i device di questa gamma nel dettaglio.

Honor 80 e 80 Pro: le caratteristiche

Partiamo subito dall’analisi delle caratteristiche del top di gamma: Honor 80 Pro è il dispositivo più costoso del duo e presenta specifiche da fuoriclasse. In primo luogo troviamo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm coadiuvato da un pannello con risoluzione 1,5 K con refresh rate di 120 Hz e frequenza PWM di 1920 MHz. Pesa pochissimo (solo 188 grammi) ed è super sottile: solo 7,8 mm.

C’è una grande batteria da 4800 mAh con ricarica rapida da 66W e skin MagicOS 7 basata su Android 12 ma arriverà Android 13. Molto interessante la fotocamera principale da 160 Megapixel abbinata ad un’ultrawide da 50 Mpx e da una terza lente da 2 Mega.

L’iterazione vanila è un midrange per tutti, economico ma prestante. C’è il SoC Snapdragon 782G sotto la scocca (l’erede dello SD 778G= e dispone di uno schermo OLED da 6,67″ con refresh rate di 120 hz. C’è una batteria identica al Pro da 4800 mAh con ricarica da 66W.

Il comparto fotografico punta agli amanti dei selfie; la fotocamera anteriore è da 32 Megapixel e posteriormente ci sono ottiche da 160, 8 e 2 Mpx. Anche lui, MagicOS 7 basata su Android 12. Viene venduto in Bright Black, Jade Green, Blue Wave e Pink Morning Glow. Ma il Pro dispone di colori simili e configurazioni interessanti. Si parte da 8+256 GB per entrambi i modelli e si arriva alla variante da 12+512 GB che costa, rispettivamente, 460 e 572 dollari americani. Per ora la serie c’è solo in Cina ma presto arriverà anche da noi.

Vi suggeriamo l’acquisto dell’Honor X7 a soli 169,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.