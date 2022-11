Honor Magic Vs UFFICIALE: ecco il foldable più innovativo del mercato

Honor ha svelato la sua nuova ammiraglia pieghevole in Cina; si chiama Magic Vs ed è un dispositivo davvero intrigante. Questo arriverà anche da noi nel corso dei prossimi mesi, precisamente nel primo trimestre dell’anno. Il device arriva insieme alla line-up di fascia media Honor 80. Date ora un’occhiata alle specifiche del gadget.

Il pieghevole di seconda generazione di Honor è stato presentato insieme alla serie Honor 80. Puoi conoscere quest’ultimo qui. Considerando che, in questo articolo, diamo un’occhiata all’Honor Magic Vs dotato di una nuova cerniera e specifiche aggiornate.

Honor Magic Vs: le caratteristiche tecniche

Partiamo dalla cerniera del foldable; questo accessorio è praticamente indispensabile in un prodotto del genere. Honor ha lavorato molto per rendere quella del Magic Vs quasi perfetta. È di fatto, gearless, ovvero realizzata con tecnologia di fusione a pezzo singolo. Da 92 componenti, qui se ne hanno solo quattro.

Nonostante questa riduzione, la compattezza del device è rimasta invariata. La cerniera è di livello aerospaziale e può durare oltre 400.000 pieghe. Parliamo di 100 aperture e chiusure al giorno per dieci anni. Quanto pesa? Solo 261 grammi ed è spesso 12,9 mm con finiture in vetro o pelle vegana.

Sul fronte delle specifiche troviamo un pannello interno OLED da 7,9″ con 381 PPI e risoluzione di 2272 x 1984 pixel, refresh rate di 90 Hz e luminosità di 800 nit. Posteriormente troviamo uno schermo da 6,45 pollici con aspect-ratio pari al 90%, risoluzione 2560×1080 pixel, 431 PPI, frequenza di aggiornamento di 120 hz e non solo. C’è il supporto alla gamma colore DCI-P3 e alla serie a 10 bit. Non di meno, la variante Ultimate supporta la stilo come i Fold3 e 4 di Samsung. Si chiama Magic Pen.

Troviamo una batteria da 5000 mAh con che si ricarica a 66W, un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, skin MagicOS 7.0 basato su Android 12 e c’è una main camera Sony IMX800 da 54 Megapixel, coadiuvata da un’ultrawide da 50 Mpx, snapper 8 Mpx con tele 3X e anteriormente c’è una selfiecam da 16 Mpx.

I prezzi partono da 1048 dollari per la versione 8+128 GB. Arriva in ciano, nero, arancione. La versione Ultimate invece, in Black e Gold. In Cina sarà disponibile dal 30 novembre mentre in Europa e nel resto del mondo solo dal 2023.

