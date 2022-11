Honor 80: confermata la super fotocamera da 160 megapixel

In queste ore è trapelato in rete un poster promozionale che illustra una delle tante caratteristiche tecniche della nuova line-up di fascia media dell’ex sub brand di Huawei. Stiamo parlando della serie Honor 80 prossima al rollout cinese. L’immagine pubblicata suggerisce che il dispositivo vanterà una main camera principale da ben 160 Megapixel.

Honor 80: tutto quello che c’è da sapere

Come abbiamo riportato in più occasioni, Honor è pronta a svelare una nuova serie di mediogamma intriganti il prossimo 23 novembre. I device in questione faranno parte della line-up Honor 80, ma nel corso dello show verrà annunciato anche il foldable premium, il Magic Vs.

In queste ore poi abbiamo visto u poster promozionale che promuove una delle caratteristiche cardine della gamma di midrange prossima al lancio. Sembra che ci sarà una fotocamera principale da 160 megapixel, tuttavia questa feature sarà esclusiva del solo modello di punta. L’ottica di cui vi parliamo è una versione personalizzata ad hoc del sensore da 200 Megapixel di Samsung (l’ISOCELL HPX annunciato di recente). A riportare queste indiscrezioni ci ha pensato il noto leakster Digital Chat Station con un post su Weibo.

Il teaser poi rivela che lo schermo disporrà ben due ottiche selfie inserite in un ritaglio a forma di pillola; saranno due selfiecam da 50 Mpx. Non sappiamo se questa feature sarà riservata a più modelli o solo al Pro. Ci saranno tre versioni all’interno della gamma: Honor 80 SE, 80 e 80 Pro. Il processore sarà lo Snapdragon 728G per la variante base e lo Snapdragon 8+ Gen 1 per il Pro. L’SE, il più economico del trio, godrà del Dimensity 1080 di MediaTek. Fra le altre cose, ci aspettiamo la skin Magic UI 7.0 basata su Android 13 (anch’essa sarà svelata il prossimo 23 novembre).

Intanto, nelle notizie correlate vi segnaliamo un’offerta davvero intrigante relativa al midrange Honor X7. Oggi lo si può portare a casa con soli 142,99€ al posto di 170,98€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.