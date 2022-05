Honor 70 Series: svelata la data di lancio

Secondo quanto leggiamo, sembra che i nuovi smartphone di fascia media Honor 70 verranno lanciati in Cina il prossimo 30 maggio; il debutto internazionale tuttavia, è ancora un mistero.

Sappiamo che l’ex sub brand di Huawei sta per svelare i prossimi device next-gen di fascia media per il mercato locale; il lancio è previsto per la fine del mese e in questi giorni abbiamo appreso molte indiscrezioni in merito.

Honor 70: facciamo il punto

A riportare questa notizia ci ha pensato l’azienda stessa che ha confermato l’evento di lancio della serie di prodotti in arrivo; ci sarà un evento virtuale che partirà alle ore 19:30 in Cina. Cosa aspettarci? Tre modelli: Honor 70, 70 Pro e 70 Pro+.

Il primo dovrebbe godere di un pannello di BOE da FullHD+ a 10 Bit con risoluzione 2400×1080 pixel, refresh rate da 120 Hz. Sotto la scocca vedremo una batteria da 4800 mAh con fast charge da 66W e SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Sul fronte fotografico, sensore da 108 Mpx, ultrawide da 8 e macro da 2 Mega.

Honor 70 Pro invece, disporrà di uno schermo OLED di tipo LTPO a 10 bit con risoluzione 2400×1200 pixel e refresh rate da 120 Hz. Sotto la scocca, Dimensity 8100. Ci sarà una camera principale da 50 Megapixel, ultrawide da 50 e tele da 8 Mpx. Anche qui, batteria da 4800 mAh con fast charge da 66W.

Honor 70 Pro+ invece:

schermo OLED LTPO 10 bit, risoluzione 2800 x 1300 pixel;

SoC Dimensity 9000;

Sony IMX766 da 50 Mpx, ultrawide da 50 Mpx e tele da 12 Mpx;

Batteria da 4600 mAh con fast charge da 100W.

