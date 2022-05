Honor 70: avrà una fotocamera da paura, a quanto pare

La line-up Honor 70 potrebbe godere di un innovativo sensore fotografico Sony IMX800; questo è quanto emerge da alcuni rumor trapelati sul web. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato l’insider Digital Chat Station.

Sappiamo tutti che la serie Honor 70 arriverà presto sul mercato; sarà la gamma erede della line-up Honor 60 uscita in Cina pochi mesi fa. Da noi invece, c’è Honor 50 che, nella sua versione più economica si porta a casa a 319,90€ con modem 5G integrato. A tal proposito, vi invitiamo a sbrigarvi ad effettuare l’acquisto se siete interessati poiché si tratta di un’offerta a tempo.

Honor 70: tutto quello che c’è da sapere

Partiamo dalla disamina del sensore di casa Sony; l’IMX800 è un innovativo chipset ancora sconosciuto che dovrebbe venir presentato nei giorni a venire. Pare che disponga di una dimensione di 1,1 pollici e sarà il più grande del settore, superando così anche il GN2 da 50 Mpx di Samsung.

Nelle notizie correlate, un prodotto di casa Honor avente numero di modello FNE-AN00 è stato avvistato sul potale cinese 3C e presso il MIIT. Ipotizziamo che sia uno smartphone facente parte della line-up Honor 70.

Non di meno, secondo quanto si legge dal sito, il device potrebbe essere compatibile con le reti 5G e dovrebbe disporre della fast charge da 60W. Il suo pannello dovrebbe avere una dimensione da 6,67 pollici e tecnologia OLED al seguito. La risoluzione invece, dovrebbe essere di 1080p. Si dice che lo schermo verrà fornito dalla cinese BOE. Sotto la scocca dovremmo trovare una cella energetica da 4800 mAh.

Ci dovrebbero essere tre versioni: Honor 70, 70 Pro e 70 Pro+. Una di queste dovrebbe presentare il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 ancora da rilasciare e le altre due invece, potrebbero vantare il Dimensity 8100 e il Dimensity 9000. Anche le fotocamere potrebbero essere di punta, ma al momento è presto per dirlo. Vi invitiamo a restare connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

