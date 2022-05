Honor 70 Pro è pronto a sfidare OPPO Reno8 e Redmi Note 11T Pro

Il nuovo Honor 70 Pro con processore MediaTek Dimensity 8000 ha appena fatto visita sul noto portale di benchmarking Geekbench. Di fatto, la scorsa settimana la società, un tempo sub brand di Huawei, ha affermato che la line-up di fascia media di nuova generazione sarebbe arrivata il 30 maggio. Apprendiamo che arriveranno tre modelli di telefoni chiamati Honor 70, 70 Pro e 70 Pro+.

Honor 70 Pro: tutto quello che c’è da sapere

A pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale della serie, Honor 70 Pro è approdato su Geekbench; scopriamo che il terminale ha il numero di modello SDY-AN00 e lo stesso è apparso anche sull’ente per la certificazione 3C.

Secondo il sito di Geekbench, il device in questione ha un processore octa-core che si basa su ARMv8. Si scopre che quattro dei core presenti a bordo (quelli per la potenza) hanno un clock di 2,75 GHz; quelli per il risparmio energetico invece, di 2.0 GHz. La GPU è una Mali-G610 MC6; questo ci fa pensare che il chipset in questione sia proprio il Dimentisy 8000 di MediaTek.

Non di meno, il terminale sembra disporre di 12 GB di memoria RAM e si basa su Android 12 con skin Magic UI 6.0. I risultati ottenuti dal test sono:

819 punti nel single-core;

punti nel single-core; 3303 punti nel multi-core.

Infine, unitamente a ciò, scopriamo quale sarà il design di questeo midrange (perlomeno sul versante posteriore). Notiamo una configurazione con due cerchi contenenti tre sensori e un flash LED. Si dice che la camera principale sarà realizzata da Sony (probabilmente l’IMX800) e sarà abbinata ad un’ottica ultragrandangolare da 50 Mega e ad un tele da 8 Mpx. Honor 70 Pro dovrebbe avere uno schermo OLED LTPO con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz. La batteria invece, sarà da 4600 mAh con fast charge da 100W.

