HONOR 70 è disponibile su Amazon: fotografia MOZZAFIATO

Il nuovissimo HONOR 70 sbarca in vendita su Amazon in via ufficiale. Un vero e proprio concentrato di tecnologia, con un comparto fotografico che regala scatti mozzafiato in ogni contesto. Sorprendentemente, il wearable è disponibile a prezzo più che accessibile. Completa l’ordine adesso per averlo a 549,90€ con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

HONOR 70 è disponibile in vendita su Amazon

La fotografia è protagonista assoluta. Il sensore d’immagine IMX800 da 54MP cattura tutta la luce e garantisce immagini dettagliate e spettacolari in qualsiasi occasione. Accanto a lui, un sensore 2 in 1 da 50MP: grandangolo e macro sempre perfetti. A rendere unici gli scatti ci pensa l’HONOR Image Engine, che rielabora quello che tu catturi e ti restituisce una foto senza paragoni.

Un pannello, quello di questo smartphone, che non è da meno al resto della scheda tecnica. Uno schermo OLED da 6,67″ con refresh rate fino a 120Hz e il supporto a 1,07 miliardi di colori. A supportare il lavoro del device c’è invece il potente processore Qualcomm Snapdragon 778G Plus, affiancato da 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Ottieni il massimo dal sistema operativo Android (versione 12 al lancio) sotto la spettacolare interfaccia utente MagicUI 6.1. Ovviamente, non mancano tutti i servizi Google, incluso il Play Store. Naturalmente, pieno supporto anche alla connettività 5G.

Nemmeno l’autonomia energetica è un problema, grazie alla batteria da 4800mAh con supporto alla ricarica ultra rapida da 66W. Non perdere l’occasione di portare a casa uno smartphone bellissimo e potente come HONOR 70 a un prezzo decisamente accessibile: completa l’ordine al volo da Amazon per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

