HONOR 60 SE esce allo scoperto: cosa dobbiamo aspettarci?

Mentre HONOR si prepara al MWC 2022 di Barcellona con il foldable HONOR Magic V e altri nuovi device basati sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, in queste ore scopriamo che il database di Geekbench ha registrato il passaggio di HONOR 60 SE. Indicato con il codice prodotto GIA-AN00, il nuovo device di fascia media del colosso cinese dovrebbe arrivare sul mercato con il processore MediaTek Dimensity 900 e con configurazioni con supporto fino a 8 GB di RAM.

HONOR 60 SE passa da Geekbench

È probabile, inoltre, che il device sia uno dei pochi dell'azienda ad arrivare sul mercato già con Android 12 a bordo – sebbene nel passaggio su Geekbench sia stato scovato con Android 11 -, il che dovrebbe offrire un importante vantaggio strategico rispetto gli altri OEM che invece preferiscono ancora la vecchia (e popolare) versione mobile del sistema operativo di Google.

HONOR 60 SE ha raggiunto un punteggio in single core pari a 3314 e in multi core pari a 8287, ma come sempre si trattano di dati asettici che difficilmente ci danno modo di immaginarci le prestazioni generali del device nell'utilizzo quotidiano. Secondo alcuni il device verrà ufficialmente presentato questo mese durante il MWC 2022 di Barcellona, ma al momento non ci sono indicazioni in tal senso.

Restiamo in attesa di scoprire nuove informazioni sul device nel corso dei prossimi giorni.