HONOR 50, smartphone FAVOLOSO a prezzo REGALO (-44% solo su Amazon)

A volte ci capitano tra le mani delle offerte di Amazon che non è praticamente possibile ignorare, a maggior ragione quando riguardano device di assoluta qualità come HONOR 50 con lo sconto del 44%.

Infatti, ad appena 295€, ti diamo la possibilità di mettere le mani su uno smartphone che non ha assolutamente nulla invidiare a device che costano anche 3-4 volte tanto, soprattutto per quanto riguarda il design.

HONOR 50 precipita di prezzo su Amazon con il 44% di sconto

HONOR 50 ha tutto ciò che richiedi in un device di fascia medio alta, senza ombra di dubbio per via del design curato sotto ogni punto di vista con materiali di alto livello e una strepitosa ottimizzazione delle cornici che appiano quasi invisibili. Lo smartphone del colosso cinese dispone di un ottimo display OLED da 6.57 pollici ad altissima risoluzione, con una buona luminosità e una perfetta calibrazione dei colori che ti offrirà sempre una buona esperienza di utilizzo in ogni situazione.

Sotto il cofano è presente un potente processore octa core di Qualcomm non solo in grado di avviare in un istante anche le app più pesanti, ma è anche ideale per il gaming spinto con i titoli più popolari del momento. La ricarica rapida da 66W è sempre al tuo fianco per garantirti tantissime ore di utilizzo a fronte di appena 20 minuti di ricarica, mentre sul retro la fotocamera quadrupla dispone di un potente sensore principale da 108 MP per foto e video ad altissima risoluzione.

A questo prezzo è praticamente impossibile far finta che HONOR 50 non sia uno smartphone da acquistare ad occhi chiusi, a maggior ragione se hai bisogno di un nuovo device con un buon rapporto qualità/prezzo. Metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di HONOR per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

