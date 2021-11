Honor 50 sbarca ufficialmente su Amazon: pronto a stupire

Ci siamo: da oggi è possibile comprare Honor 50 anche in Italia e su Amazon. Il brand torna sul mercato europeo dopo il distacco ufficiale da Huawei e gli effetti si vedono: il terminale è dorato di servizi mobili di Google (GMS). Oltre a questo, è un autentico concentrato di tecnologia, in un guscio che non passa inosservato. Il prezzo è accessibile: 529,90€. Si può ordinare in nero oppure in verde, con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Honor 50 è su Amazon in due colorazioni

Uno smartphone che per il brand è decisamente importante. Con questo dispositivo, la compagnia torna sul mercato europeo dopo la separazione da Huawei e lo fa con terminali completi dei servizi fondamentali per l'utilizzo dei device Android in Europa.

Al netto di questo, si tratta di un medio di gamma, che ben si posizionerebbe nel segmento top. Il corpo è guscio elegante e curato in dettaglio, con il comparto fotografico che la fa da padrona anche sotto il punto di vista fisico. Il sensore principale da 108MP è affiancato da un ultra grandangolare da 8MP, uno per le macro da 2MP e uno per la profondità di campo da 2MP.

Il display è un interessante pannello OLED da 6,57″ con risoluzione FHD+ e refresh rate da 120Hz. Sotto la scocca, il potente processore Qualcomm Snapdragon 778G, supportato da 6GB di RAM e 128Gb di storage interno. L'autonomia energetica è garantita da una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida a cavo da 66W.

Insomma, uno smartphone – Honor 50 – che permette alla compagnia di ripartire al meglio, complice un prezzo che ingolosisce. Su Amazon lo trovi a 529,90€ in nero oppure in verde. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.