Honor 50 Lite su Amazon: tanta potenza, prezzo SUPER (299€)

A tempo record, il nuovissimo Honor 50 Lite sbarca ufficialmente su Amazon Italia. Un device potente, che mira a distruggere la concorrenza in fascia media, grazie alle sue performance. Lo trovi già disponibile a 299€ per l'edizione con 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Honor 50 Lite arriva su Amazon: un'occasione

Un brand che ha bisogno di riconquistare l'ampia fetta di mercato precedentemente posseduta. Per questo è il momento perfetto per comprarne uno. Se prima l'equilibrio fra qualità e prezzo era ottimo, adesso lo è ancora di più.

La nuovissima proposta di fascia media ha un appeal estetico che non passa inosservato. Questo device è bello ed elegante: punta tutto su un ampio display FullView da 6,67″ con risoluzione FHD e rapporto schermo corpo di quasi il 95%. Sul posteriore, un elegante guscio ospita il sistema a 4 sensori del compito fotografico. Il principale è da 64MP, ma non manca una camera ultragrandangolare, una per le macro e una per la profondità di campo.

Sotto la scocca, l'affidabile processore Qualcomm Snapdragon 662, supportato da 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. A completare un ottimo quadro, una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W. Il sistema operativo è Android 11 al lancio e – ovviamente – non mancano i servizi Google (GMS).

Il momento di fare un affare è adesso, con il potente Honor 50 Lite, direttamente su Amazon: portalo a casa a 299€ appena e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.