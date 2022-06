HONOR 50 Lite 6/128GB a 149€ è REGALATO (con Servizi Google)

A meno di 200€ non è semplice trovare uno smartphone che sia completo, bello esteticamente e con una scheda tecnica che non deluda. Fortunatamente, qualcosa di interessante c’è. Cercando gli sconti del momento, puoi portare a casa l’eccellente HONOR 50 Lite a 149,99€ appena da eBay con spedizioni assolutamente veloci e gratuite.

Un dispositivo incredibilmente completo, con 6GB di RAM, 128GB di spazio di archiviazione, 4 fotocamere sul posteriore, batteria super ampia e sistema di ricarica ultra veloce. Inoltre, è bellissimo esteticamente. Inoltre, è bene sottolinearlo, questo gioiellino è dotato dei GMS (Servizi Mobili di Google). A questo prezzo, è un eccellente affare. Se ce ne sono ancora disponibili, devi solo completare l’ordine al volo per approfittarne.

HONOR 50 Lite in promozione super su eBay

Un dispositivo spettacolare a partire dall’ampio display da 6,67″ con rapporto schermo/corpo da 94,4% e copertura della gamma cromatica DCI-P3. Decisamente interessante l’autonomia energetica, che conta su un’ampia batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W. L’ideale per supportare tutte quello che puoi fare con il l’ausilio del processore Qualcomm Snapdragon 662, supportato da 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione.

Per finire, un eccezionale comparto fotografico composto da 4 sensori sul posteriore, con il principale da 64MP. A lui, ne è affiancato uno per il grandangolo da 8MP, uno da 2MP per la profondità di campo e un terzo da 2MP per delle macro mozzafiato.

Insomma, uno smartphone bello, completo e ricco di funzionalità. HONOR 50 Lite, a questo prezzo, è un vero e proprio regalo. Non perdere l’occasione di averlo a 149,99€ appena da eBay: completa l’ordine al volo per accaparrartelo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite. Ricevi il prodotto in una manciata di giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.