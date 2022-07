HONOR 50, follia totale su Amazon: -38% per il re dei medio gamma

Il tuo vecchio smartphone Android è ormai troppo lontano dai tempi in cui sapeva soddisfare le tue necessità? Allora non farti scappare questa offerta di Amazon che porta l’ottimo HONOR 50 a un nuovo prezzo record con il 38% di sconto.

Ad appena 329€, infatti, il device del colosso cinese è assolutamente in grado di rispondere alle tue esigenze personali con stile e senza mai un tentennamento.

HONOR 50 crolla del 38% su Amazon: affare d’oro da non farsi scappare

Frontalmente trova posto un bellissimo display OLED da 6.57 pollici ad altissima risoluzione con una calibrazione dei colori ineccepibile, mentre sotto il cofano il potente processore octa core Qualcomm di ultima generazione è sempre a tua disposizione per avviare qualunque app, anche i giochi più pesanti, in un istante.

HONOR 50 è un osso duro anche dal punto di vista dell’autonomia, merito della batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W in grado di garantirti ore e ore di utilizzo dopo appena 20 minuti di carica (non una cosa così facile da trovare in questa fascia di prezzo). Lo stesso si può dire anche per la fotocamera quadrupla con il sensore principale da 108 MP sviluppato per scattare foto ad altissima risoluzione e girare video a qualità cinematografica.

Allora, cosa ne pensi di questa incredibile offerta di Amazon? Se quanto letto finora ti ha convinto e sei pronto a stringere tra le mani un vero medio gamma in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo tipica di un device di fascia alta, allora non devi fare altro che mettere subito nel carrello lo smartphone di HONOR fintanto che sarà disponibile con il 38% di sconto.

