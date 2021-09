Honor 50: arriverà ad ottobre e avrà il Play Store

La serie Honor 50 arriverà in Europa nel corso del mese di ottobre; fortunatamente, i dispositivi conterranno il Play Store e l'accesso ai Google Mobile Services.

Honor 50: il debutto europeo è alle porte

È stata una lunga attesa per i fan globali di Honor che si aspettavano che il produttore cinese annunciasse i suoi nuovi telefoni con GMS. Ora, quest'attesa pare che stia per finire; il debutto nel vecchio continente (per meglio dire, il “ritorno”) è alle porte.

La compagnia cinese annuncerà la serie Honor 50 il 27 ottobre e ha già inviato inviti per l'evento di lancio secondo il blog tedesco Winfuture.de.

Il device è già elencato sul sito Web tedesco e il portale ha rivelato che il telefono premium di fascia media sarà disponibile in due configurazioni: 6 + 128 GB e 8 + 256 GB. Gli acquirenti potranno acquistare il telefono in Midnight Black, Frost Crystal, Emerald Green e nella colorazione Code annunciata di recente. Purtroppo i prezzi non sono stati inclusi.

Oltre all'Honor 50 5G, la compagnia dovrebbe anche lanciare un secondo telefono chiamato 50 Lite che avrà una fotocamera principale da 64 MP e il modulo LTE. In Cina, la serie dispone di tre modelli: la variante vanilla, la Pro e la SE ma con modem 5G.

Ricordiamo che la suddetta line-up è stata presentata in Cina a giugno. Il telefono ha un display OLED da 6,57 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un foro centrale per la camera frontale da 32 MP. La posteriore principale invece, gode di un sensore da 108 MP e si trova sopra una lente ultragrandangolare da 8 MP, una macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Il telefono è alimentato dallo Snapdragon 778G e la versione cinese è disponibile nelle varianti da 8 GB di RAM e 12 GB di RAM con 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione. Infine, il device contiene una batteria da 4300 mAh, supporta la ricarica rapida da 66 W ed esegue Magic UI 4.2 basata su Android 11. Quando verrà commercializzato in Europa, dovrebbe comunque eseguire Android 11 ma avrà anche i Google Mobile Services.

Le migliori offerte di oggi per Honor 50 : tutti i prezzi