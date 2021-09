Honor Pad V7: il primo al mondo con SoC Kompanio 900T

Honor Pad V7 è il primo dispositivo con processore MediaTek Kompanio 900T; ha anche un display a 90Hz, il supporto per lo stilo e un prezzo iniziale di ¥1999 (circa 309 dollari al cambio).

Honor Pad V7: le caratteristiche

Honor Tab V7 Pro è stato lanciato il mese scorso come il tablet di punta del brand cinese; questo è stato anche il primo terminale al modno alimentato dal processore Kompanio 1300T di MediaTek. Ora l'azienda ha svelato una versione più economica, anche se con specifiche meno potenti e uno schermo più piccolo: si chiama Pad V7/Honor Tab V7.

Per quanto riguarda il design, il nuovo modello sembra avere un design più “stondato”. C'è una singola fotocamera sul retro e si trova in un alloggiamento a forma di pillola insieme al flash LED. Sebbene il tablet non sia disponibile in una versione in pelle, gli acquirenti hanno la possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni: Dawn Blue, Amber Gold e Titanium Silver.

Honor Pad V7 ha un display LCD da 10,4 pollici con una risoluzione 2K (2000 x 1200), una frequenza di aggiornamento di 90Hz, HDR10 e protezione dalla luce blu. La compagnia afferma che il tablet ha una funzione di miglioramento del video che regola dinamicamente il contrasto in base al contenuto sullo schermo. Questa funzione, insieme ai quattro speaker con DTS:X Ultra, rende il Pad V7 un ottimo terminale per l'intrattenimento.

È alimentato dal Kompanio 900T, un nuovo SoC annunciato all'inizio di questo mese progettato per tablet e PC. Il processore di MediaTek è realizzato secondo un processo architettonico da 6 nm e ha due core Cortex-A78 insieme a sei core Cortex-A55. Non manca una GPU Mali-G68.

Il modello base ha 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione; per chi desidera più RAM c'è l'iterazione da 8 GB di RAM. C'è uno slot per schede MicroSD per l'espansione della memoria a bordo.

Il tablet viene fornito con una snapper selfie da 8 MP f/2.2 mentre un sensore da 13 MP f/1.8 è sul retro per scattare foto e scansionare documenti. Honor afferma che durante le videochiamate, la fotocamera frontale terrà a fuoco gli utenti anche in caso in cui ci si muova.

Una caratteristica interessante che i creativi adoreranno è la possibilità di disegnare sul tablet con la stilo Magic-Pencil 2. Non manca la connettività WiFi 6 e il Bluetooth 5.1. Esiste anche una versione 5G che ha una funzione chiamata Link Turbo X che combina la rete di nuova generazione con la rete Wi-Fi per garantire una connessione più veloce con velocità fino a 2,7 Gbps. La capacità della batteria è di 7250 mAh e supporta la ricarica rapida da 22,5 W.

L'articolo in questione ha un prezzo di ¥ 1999 (~ $ 309) per la versione WiFi da 6+128 GB e 2299 (~ $ 356) per la variante WiFi da 8 + 128 GB. Quella con il modem 5G viene venduta al prezzo di ¥ 2599 (~ $ 402) e dispone di 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.