Honor 50 5G: uno SPETTACOLO di smartphone in PROMO

Pronto a fare una follia? D'altronde guardandolo per più di 2 secondi non si può che rimanere ammaliati. Ebbene sì È questo l'effetto che fa Honor 50 5g che in promozione su Amazon non può che convincerti fino all'ultima briciola. In particolar modo lo smartphone è soggetto di uno sconto di ben €80 e quindi puoi portartelo a casa spendendo appena €449,90.

Non solo, la convenienza non termina qui dal momento che grazie a Cofidis hai altresì l'occasione di pagarlo con finanziamento a tasso zero mentre con prime lo ricevi a casa nel giro di 12 giorni senza alcun costo aggiuntivo.

Io se fossi in te non perderei questa chance.

Honor 50 5G: lo smartphone che stavi aspettando in promozione

Disponibile in colorazione Smeraldo, Honor 50 5G è uno smartphone che merita davvero di essere osservato perché non solo elegante ma rifinito nei minimi particolari. Acquistando questo modello ti porti a casa, infatti, un dispositivo che ti soddisfa in tutto e per tutto grazie anche alla sua scheda tecnica di prima qualità.

In particolar modo, ti mette a disposizione un display da 6,57 pollici con tecnologia OLED il refresh a 120 hz. Se te ne intendi almeno un po', puoi capire che con queste caratteristiche i contenuti non puoi godertili al massimo della risoluzione e della qualità.

Non solo, per non farti mancare nulla integra un processore Qualcomm Snapdragon e ben 6 GB di RAM abbinati a 128 GB di memoria così hai tutto lo spazio che vuoi a tua disposizione.

Non sono da meno la fotocamera professionale che monta un sensore principale da 108 megapixel e una batteria da 4300 mAh con cui stai una giornata intera fuori casa senza alcun problema.

PS: non manca all'appello la ricarica rapida.

Cosa aspetti allora? Acquista subito il tuo Honor 50 5G su Amazon ad appena €449,90.