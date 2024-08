Honor 50 5G con fotocamera da 108MP: prezzo al MINIMO storico

Honor 50 5G si distingue per le sue straordinarie specifiche tecniche, superando molti concorrenti nella stessa fascia di prezzo. Questo smartphone offre eccellenti capacità fotografiche, connettività 5G per una navigazione rapidissima su internet e un’enorme capacità di archiviazione per app e contenuti multimediali. Inoltre, è in grado di gestire due SIM contemporaneamente.

Non perdere l’occasione su Amazon: con uno sconto last minute dell’8%, ora puoi ordinare l’Honor 50 5G da 8+256GB a soli 349 euro invece di 379 euro. Un prezzo a dir poco imbattibile, considerando il fatto che la versione da 6+128GB costi attualmente 10 euro in più.

Honor 50 5G al prezzo più basso di sempre

Honor 50 5G è dotato di un display OLED curvo da 6,57 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 778G, dispone di 256 GB di memoria interna e 8 GB di RAM.

Il sistema di fotocamere posteriori include un sensore principale da 108 MP, mentre la fotocamera frontale da 32 MP offre selfie di qualità professionale. Infine, la batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida Turbo X a 66 W garantisce una lunga autonomia nell’utilizzo quotidiano.

Affrettati, le scorte stanno già terminando: approfitta di questa offerta irripetibile e salva subito nel carrello il tuo Honor 50 5G al prezzo più basso di sempre, così da riceverlo velocemente a casa e senza pagare la spedizione.