Honor 400 Lite: 108MP, AI Camera Button e MagicOS 9.0 (recensione)

Honor continua la sua corsa nel competitivo mercato degli smartphone di fascia media con il lancio dell’ Honor 400 Lite. Questo nuovo dispositivo punta ad offrire un concentrato di tecnologia focalizzato sull’intelligenza artificiale applicata alla fotografia e all’esperienza utente. Dopo aver avuto modo di testare a fondo l’Honor 400 Lite, possiamo affermare che il dispositivo porta con sé alcune idee fresche e una solida base hardware, anche se non mancano alcuni compromessi, soprattutto dal punto di vista delle performance generali che non ci hanno convinto appieno.

Design elegante e ottima qualità complessiva

L’Honor 400 Lite si distingue per un design moderno e sottile, veramente molto bello. Con uno spessore di soli 7.29mm e un peso di 171g, il telefono risulta leggero e maneggevole nell’uso quotidiano. La scocca posteriore, disponibile nelle colorazioni Velvet Grey, Velvet Black e Marrs Green, adotta un’estetica minimalista arricchita da un particolare modulo fotografico posteriore triangolare, abbandonando le forme ovali viste nei precedenti modelli Honor. La finitura lucida e senza riflessi delle lenti, ottenuta tramite il processo Excimer, conferisce un tocco di eleganza, mentre la texture soft mist con dettagli nanometrici regala una piacevole sensazione vellutata al tatto. Il nostro sample di prova in colorazione Marrs Green ci ha subito colpiti per la bellezza e per la qualità percepita da subito tenendolo in mano.

Un elemento degno di nota è la certificazione SGS Five-Star Drop Resistance, che promette una certa resistenza agli urti accidentali, anche se, come sempre, la prudenza è d’obbligo con dispositivi elettronici di precisione. Inoltre, la presenza della tecnologia IP64 Wet-hand Touch assicura un funzionamento fluido del touchscreen anche con le mani bagnate.

Display AMOLED: un piacere per gli occhi (e non solo)

Il pannello frontale è dominato da un display AMOLED piatto da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ (1080×2412 pixel) e una fluidissima frequenza di aggiornamento di 120Hz. La riproduzione dei colori è vivida e precisa, grazie al supporto per 16.7 milioni di colori e alla copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. La densità di pixel di 394 PPI garantisce una buona nitidezza dei dettagli.

Un vero punto di forza di questo display è la sua elevata luminosità di picco di 3500 nits, che assicura un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Honor ha inoltre posto grande attenzione al benessere visivo, integrando ben sette tecnologie per la protezione degli occhi. Tra queste spiccano il dimming PWM a 3840Hz per ridurre lo sfarfallio dello schermo, la Tecnologia Hardware Low Blue Light, il Dynamic Dimming per simulare la luce naturale, la Modalità Circadian Night che vira verso tonalità più calde la sera, la Modalità e-Book per una lettura più confortevole, la regolazione automatica della luminosità e la modalità scura. Completa l’esperienza visiva un rapido e affidabile sensore di impronte digitali ottico integrato sotto il display.

Comparto Fotografico: un sensore da 108MP e l’ingegno dell’AI

Il vero cuore pulsante dell’Honor 400 Lite risiede nel suo comparto fotografico, guidato da un sensore principale da 108MP con apertura f/1.75 e un sensore da 1/1.67 pollici, capace di offrire uno zoom lossless 3x. Le foto scattate con la fotocamera principale si distinguono per un’ottima quantità di dettagli e una buona gestione della luce, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità HIGH-RES permette di sfruttare appieno la risoluzione del sensore per scatti ultra-definiti. La fotocamera principale produce anche un naturale effetto bokeh per i ritratti, sfocando delicatamente lo sfondo per mettere in risalto il soggetto. A supporto della fotocamera principale troviamo un obiettivo ultrawide da 5MP che funge anche da sensore di profondità. Per gli amanti dei ritratti, il dispositivo offre tre modalità specifiche: 1x Ritratto Ambientale, 2x Ritratto Classico e 3x Ritratto da Vicino.

Sulla parte frontale troviamo una fotocamera da 16MP con una luce LED dedicata per i selfie. Grazie all’HONOR Image Engine AI e all’HONOR RAW Domain Algorithm, la fotocamera frontale bilancia in modo intelligente luci e ombre, evitando la sovraesposizione e mantenendo i dettagli anche nelle aree più scure. La selfie light si rivela particolarmente utile in condizioni di scarsa illuminazione, aggiungendo profondità e brillantezza ai ritratti.

Ma la vera innovazione di questo smartphone è l’AI Camera Button, posizionato sul lato destro, sotto il tasto di accensione. Questo pulsante multifunzione permette di avviare rapidamente l’app fotocamera (pressione prolungata), scattare foto (pressione breve), iniziare la registrazione video (tenere premuto) e zoomare (in modalità professionale). Ma le sue funzionalità non si fermano qui: tenendo premuto il pulsante, si attiva Google Lens, offrendo un accesso rapido a funzioni di visione intelligente come l’identificazione di oggetti (piante, animali, opere d’arte), la traduzione di testi in oltre 100 lingue, la risoluzione di quesiti accademici e la possibilità di fare acquisti scansionando prodotti.

L’integrazione con l’intelligenza artificiale non finisce qui. L’Honor 400 Lite ha preinstallata l’app Google Gemini, che funge da assistente AI per migliorare la produttività e la creatività, aiutando in attività come l’apprendimento, la scrittura di email e la pianificazione di eventi tramite testo, voce, foto e fotocamera.

Per quanto riguarda la fotografia computazionale, troviamo le funzioni AI Motion Sensing Capture per catturare al meglio i soggetti in movimento e Moving Photo per immortalare brevi momenti dinamici. Interessanti anche gli strumenti di ritocco AI Eraser e AI Outpainting, che permettono di rimuovere elementi indesiderati dalle foto e di espandere i bordi delle immagini in modo intelligente, sebbene per AI Outpainting sia necessario un aggiornamento OTA.

Prestazioni e Software: efficienza e funzionalità Intelligenti

Sotto la scocca troviamo il chipset MediaTek Dimensity 7025-Ultra, un processore octa-core con due core ARM Cortex-A78 ad alte prestazioni che raggiungono i 2.5 GHz e sei core Cortex-A55 a basso consumo che operano fino a 2 GHz. Questa configurazione, affiancata da 8/12GB di RAM e 128/256GB di memoria interna non espandibile, dovrebbe garantire una buona fluidità nell’uso quotidiano e nella gestione del multitasking, tuttavia non sempre durante il test le prestazioni dello smartphone ci hanno convinti, a volte abbiamo notato qualche rallentamento dal passaggio da un’app all’altra oppure qualche lag scorrendo pagine web. Ci è sembrato che questo Honor 400 Lite abbia anche la tendenza a surriscaldarsi se sottoposto ad un utilizzo intenso, ad esempio quando lo si sta caricando e contemporaneamente si aggiornano delle app dal Play Store.

Il sistema operativo è MagicOS 9.0, basato sull’ultima versione di Android 15. L’interfaccia utente è pulita e offre diverse funzionalità intelligenti, tra cui Magic Portal, che tramite l’AI analizza il contenuto dello schermo e suggerisce azioni e app pertinenti, e Magic Capsule, che permette di interagire con le notifiche in modo più rapido e intuitivo. Da segnalare anche la funzione di Traduzione AI, che supporta diverse lingue e offre modalità di conversazione sia per interazioni ravvicinate che faccia a faccia.

Batteria e Ricarica: autonomia solida e ricarica rapida

L’Honor 400 Lite è alimentato da una generosa batteria da 5230mAh, che promette un’autonomia in grado di coprire tranquillamente una giornata di utilizzo intenso. La tecnologia di ricarica rapida cablata HONOR SuperCharge da 35W permette di ricaricare il dispositivo fino al 100% in soli 75 minuti, un tempo più che accettabile per la sua capacità.

Prezzi e Disponibilità

L’Honor 400 Lite sarà disponibile presso i principali rivenditori di elettronica a partire dall’11 aprile 2025 nei colori Velvet Grey, Velvet Black e Marrs Green. Il prezzo di listino è di 299,90 euro sullo store online di Honor e aggiungendo soltanto 1,90€ è possibile acquistare il caricatore ultra rapido SuperCharge Power Adapter (Max 66W) oppure su Amazon, grazie ad un coupon di 50€, è già in offerta a 249,90€

Conclusioni: un dispositivo interessante con un forte focus sull’AI

L’Honor 400 Lite si presenta come uno smartphone di fascia media con un’anima innovativa, grazie soprattutto all’integrazione spinta dell’intelligenza artificiale. L’AI Camera Button è una novità interessante che semplifica l’accesso alla fotocamera e alle funzionalità di Google Lens, mentre le funzioni AI per l’editing fotografico offrono nuove possibilità creative. Il sensore principale da 108MP garantisce scatti di buona qualità, il display AMOLED a 120Hz è un piacere per la vista e l’autonomia della batteria è solida. Il processore Dimensity 7025-Ultra offre prestazioni adeguate per l’uso quotidiano anche se nelle prove ci è sembrato spesso in difficoltà a gestire il multitasking oppure sessioni di navigazione Web non troppo prolungate.

Nulla da dire invece sul design, veramente di impatto, molto moderno e curato nei minimi dettagli, probabilmente la caratteristica che abbiamo apprezzato più di tutte: è veramente un bell’oggetto da tenere in mano e nella sua fascia è uno dei terminali più piacevoli esteticamente. Gli appassionati di fotografia mobile e coloro che apprezzano l’integrazione dell’AI troveranno in questo smartphone un valido alleato nella vita di tutti i giorni ma a nostro avviso ha qualche impuntamento di troppo che (probabilmente) potrebbe essere corretto dai prossimi aggiornamenti software.